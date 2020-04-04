Украина отправила в Италию 20 медиков, партию спирта - позже

Сегодня, 4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам. Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов

Фото: mvs.gov.ua

Сегодня, 4 апреля, 20 медиков систем МВД и Минздрава добровольно улетели помогать итальянским врачам. Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу МВД, об этом заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня мы самолетом Нацгвардии Ан-74 отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работает много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации", - отметил Аваков.

По его словам, через два дня в Италию будет направлена еще и гуманитарная помощь - специальные спиртовые дезинфекторы.

"Наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам", - уточнил министр, добавив, что эти миссии будут длиться две недели.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медики, которые отправляются в Италию, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни", - подчеркнул он.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 4 апреля заявил, что эти 20 врачей по возвращению пройдут обсервацию или сразу будут привлечены к оказанию медпомощи больным.

"После возвращения в Украину все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине. Если эпидемиологическая ситуация будет стабильна и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи, мы сможем провести их обсервацию... В то же время, если нам будет нужна помощь, силы и средства, которые присутствуют у этой бригады, есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в учреждении здравоохранения", - пояснил он.

По его словам, так происходит в некоторых больницах на территории Украины, когда медработники проживают в тех заведениях, в которых оказывают помощь больным коронавирусом.

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Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которым предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.