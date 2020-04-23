В Николаевской области коронавирусом заразилось уже 30 медиков
Об этом Regionews сообщили в областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
"По состоянию на 10:00 23 апреля в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников – 30", – говорится в сообщении.
Итак, инфицированные в регионе были обнаружены:
Николаев – 10 человек
Южноукраинск – 1 человек
Первомайск – 5 человек
Арбузинский район – 5 человек
Вознесенск – 34 человека
Вознесенский район – 46 человек
Казанковский район – 1 человек
Врадиевский район – 1 человек.
От коронавируса в области скончался один человек. Вылечить от опасной болезни пока никого не удалось. Всего с начала эпидемии в области на инфекцию проверили 1318 человек. Из подтвержденных случаев 87 больных оказались "контактными", 9 были с подозрением, а 7 – болели пневмонией.
Стоит отметить, что медицинский персона Снигиревской центральной районной больнице не получил аванс. Также стоит вопрос о возможной невыплате заработной платы за апрель. Об этом пишет Снигиревка.ИНФО. Причина задержки аванса неизвестна.
"Больше суток прошло с того момента, как сотрудники Снигиревской районной больницы сообщили о не выплате аванса, а также о возможной не выплате заработной платы за апрель. Ситуация плачевная и опасная. Идет разгар эпидемии короновируса, мы видим, что в соседних районах уже по 30 — 40 заболевших, и из них 1/3 это медицинские работники: врачи и медицинские сестры. Они первые сталкиваются с эпидемией и берут основной удар на себя, зачастую к сожалению ценой своей жизни. Мы не можем допустить, чтобы в нашем районе врачи в период, когда все зависит от них, остались без средств для существования. Ведь за каждым из них стоят их семьи, дети, родители", — сообщила экс-глава райгосадминистрации Инна Бойко.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней нет денег ни на медикаменты, ни на зарплату, ни на лабораторные исследования, ни на транспортировку трупов.
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