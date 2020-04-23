В Николаевской области коронавирусом заразилось уже 30 медиков

В Николаевской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 103 человека, из них 30 медиков

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В Николаевской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 103 человека, из них 30 медиков

Об этом Regionews сообщили в областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"По состоянию на 10:00 23 апреля в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников – 30", – говорится в сообщении.

Итак, инфицированные в регионе были обнаружены:

Николаев – 10 человек

Южноукраинск – 1 человек

Первомайск – 5 человек

Арбузинский район – 5 человек

Вознесенск – 34 человека

Вознесенский район – 46 человек

Казанковский район – 1 человек

Врадиевский район – 1 человек.

От коронавируса в области скончался один человек. Вылечить от опасной болезни пока никого не удалось. Всего с начала эпидемии в области на инфекцию проверили 1318 человек. Из подтвержденных случаев 87 больных оказались "контактными", 9 были с подозрением, а 7 – болели пневмонией.

Стоит отметить, что медицинский персона Снигиревской центральной районной больнице не получил аванс. Также стоит вопрос о возможной невыплате заработной платы за апрель. Об этом пишет Снигиревка.ИНФО. Причина задержки аванса неизвестна.

"Больше суток прошло с того момента, как сотрудники Снигиревской районной больницы сообщили о не выплате аванса, а также о возможной не выплате заработной платы за апрель. Ситуация плачевная и опасная. Идет разгар эпидемии короновируса, мы видим, что в соседних районах уже по 30 — 40 заболевших, и из них 1/3 это медицинские работники: врачи и медицинские сестры. Они первые сталкиваются с эпидемией и берут основной удар на себя, зачастую к сожалению ценой своей жизни. Мы не можем допустить, чтобы в нашем районе врачи в период, когда все зависит от них, остались без средств для существования. Ведь за каждым из них стоят их семьи, дети, родители", — сообщила экс-глава райгосадминистрации Инна Бойко.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней нет денег ни на медикаменты, ни на зарплату, ни на лабораторные исследования, ни на транспортировку трупов.