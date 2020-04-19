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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
19 апреля 2020, 17:57 1

В ВСУ новые случаи инфицирования COVID-19: что известно

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19 апреля 2020, 17:57 1
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18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Фото: Pixabay
18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, передают RegioNews.

Больные военнослужащие сейчас находятся в ВМКЦ г. Винница, Черновицком госпитале и гражданской больнице во Львовский области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Таким образом, в ВСУ зарегистрировано 32 случая коронавируса. Из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

Напомним, что у командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвержден положительный тест на коронавирус.

Как писали ранее RegioNews, во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.


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