В ВСУ новые случаи инфицирования COVID-19: что известно
18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, передают RegioNews.
Больные военнослужащие сейчас находятся в ВМКЦ г. Винница, Черновицком госпитале и гражданской больнице во Львовский области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Таким образом, в ВСУ зарегистрировано 32 случая коронавируса. Из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.
Напомним, что у командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвержден положительный тест на коронавирус.
Как писали ранее RegioNews, во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.
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