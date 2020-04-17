Командующий Нацгвардии заболел COVID-19

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвержден положительный тест на коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвержден положительный тест на коронавирус

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится в самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование”, - написал Геращенко.

Также заместитель министра отметил, что Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме, а обязанности Командующего исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Как сообщалось ранее, в ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавирус.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 24 человека.

Как писали RegioNews ранее, больше всего заражений происходит во время контакта военных с местным населением. Гражданские могут переносить возбудитель COVID-19 и не подозревать об этом. Ведь инкубационный период коронавирус в среднем от 2 до 14 дней.