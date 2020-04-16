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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 апреля 2020, 08:28 13

На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины, сутки обошлись без потерь

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16 апреля 2020, 08:28 13
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За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, потерь среди военных нет
Фото: flickr
За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, потерь среди военных нет

Об этом в сообщил штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что противник трижды вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооруженные силы Украины вели ответный огонь.

Российские наемники стреляли в районе города Попасная, возле села Крымское велись обстрелы из гранатометов.

Также противник обстрелял позиции ООС рядом с деревней Водяное с противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских бойцов нет.

Согласно данным разведки, в течении прошлых суток наши подразделения ранили двух российских наемников.

По состоянию на утро 16 апреля российский войска не проявляли активности. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 15 апреля на Донбассе противник девять раз обстреливал позиции украинских военных, трое бойцов были ранены.


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