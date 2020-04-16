На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины, сутки обошлись без потерь
Об этом в сообщил штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что противник трижды вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооруженные силы Украины вели ответный огонь.
Российские наемники стреляли в районе города Попасная, возле села Крымское велись обстрелы из гранатометов.
Также противник обстрелял позиции ООС рядом с деревней Водяное с противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских бойцов нет.
Согласно данным разведки, в течении прошлых суток наши подразделения ранили двух российских наемников.
По состоянию на утро 16 апреля российский войска не проявляли активности. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 15 апреля на Донбассе противник девять раз обстреливал позиции украинских военных, трое бойцов были ранены.
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:22 16 апреля В Житомирской области за сутки обнаружили 28 больных COVID-19
- 12:48 16 апреля Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19
- 12:41 16 апреля С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату
- 12:32 16 апреля В Киеве за сутки коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался
- 12:22 16 апреля На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"