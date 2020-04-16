На Донбассе оккупанты трижды нарушили режим тишины, сутки обошлись без потерь

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, потерь среди военных нет

Фото: flickr

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, потерь среди военных нет

Об этом в сообщил штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.



Отмечается, что противник трижды вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооруженные силы Украины вели ответный огонь.

Российские наемники стреляли в районе города Попасная, возле села Крымское велись обстрелы из гранатометов.

Также противник обстрелял позиции ООС рядом с деревней Водяное с противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских бойцов нет.

Согласно данным разведки, в течении прошлых суток наши подразделения ранили двух российских наемников.

По состоянию на утро 16 апреля российский войска не проявляли активности. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 15 апреля на Донбассе противник девять раз обстреливал позиции украинских военных, трое бойцов были ранены.