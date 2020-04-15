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15 апреля 2020, 13:42 16

На Буковине дотла сгорела церковь, которой было более ста лет

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15 апреля 2020, 13:42 16
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В Черновицкой области в ночь на 15 апреля в селе Лукавцы Вижницкого района произошел масштабный пожар в церкви Святой Параскевы Сербской
Фото: Вижницкая РГА
В Черновицкой области в ночь на 15 апреля в селе Лукавцы Вижницкого района произошел масштабный пожар в церкви Святой Параскевы Сербской

Об этом сообщает Вижницкая РГА в Facebook, пишет RegioNews.

Этой ночью огонь уничтожил церковь Святой Параскевы в селе Лукавцы Вижницкого района, построенную еще в 1898 году. О пожаре сообщили спасателям Вижницы в 3:38 ч утра. в Результате пожара здание церкви, церковную утварь и имущество было полностью уничтожено.

"Шесть пожарных машин только под утро побороли пламя и в 6:15 утра пожар на площади 650 кв. м ликвидирован. Причины и убытки устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Буковина пожар церковь огонь
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