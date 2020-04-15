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15 апреля 2020, 12:45 12

В сторону Запорожской области движется облако из Чернобыля: людей заверили, что волноваться не стоит

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15 апреля 2020, 12:45 12
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В сторону Запорожской области движется облако загрязненного воздуха, что возникло в результате пожаров в Чернобыльской зоне
Фото: ГСЧС
В сторону Запорожской области движется облако загрязненного воздуха, что возникло в результате пожаров в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Стоит напомнить, что это облако образовалось в результате масштабного пожара, который длился 10 дней. Воздушные массы с продуктами горения движутся в южном и юго-восточном направлениях.

Однако, по словам специалистов, максимальная концентрация радиоактивного цезия в воздушных массах не превышает опасной отметки и угрозы людям не несет.

Оперативная информация относительно прогнозных расчетов движения потенциально загрязненных воздушных масс на 14-15 апреля 2020 года. Траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут направлены в южном и юго-восточном направлении. Согласно прогнозу максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха м. Киева могут временно доходить до единиц мБк/м3. Эти показатели не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вред здоровью населения.

Опубликовано Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Вторник, 14 апреля 2020 года.

Информация относительно возможного негативного влияния на радиационную обстановку очень обеспокоило жителей Запорожской области. Люди переживают за свое здоровье.

Поэтому сегодня, 15 апреля, специалисты ГУ "Запорожский ОЛЦ Минздрава Украины" провели радиационно-гигиенический мониторинг гамма-фона территории в контрольных точках. Людей уверяют, что ситуация не несет угрозы.

"Результаты измерений в контрольной точке по адресу. Запорожье, ул. Рекордная, 27 (газон) составляют 0,12-0,14 мкЗв/ч, что не превышает показатели многолетних наблюдений в данной точке. Доза облучения от нахождения на улице при таких уровнях гамма-фона не превысит 1 мЗв/год и не создает опасности для населения области. Горение лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности территории Запорожской области", - говорят специалисты.

Напомним, что по состоянию на утро 15 апреля в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС пожарные осуществляют меры по тушению тлеющих очагов, которые остались после масштабного пожара.


пожар ГСЧС Запорожье Чернобыль радиация
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