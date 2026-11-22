Фото: Национальная полиция

В Броварском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Погиб 56-летний водитель автомобиля Nissan, съехавший в кювет и столкнувшийся с деревом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла вблизи села Рудницкое. По предварительным данным правоохранителей, водитель, двигаясь в направлении населенного пункта, не справился с управлением.

В результате столкновения мужчина получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Полтавской области автомобиль Volkswagen врезался в дерево и съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.