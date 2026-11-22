Фото: Telegram/Муниципальная безопасность

Вечером 22 ноября россияне атаковали Вишневое в Киевской области. Попали в здание супермаркета Novus, после чего там вспыхнул пожар

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в результате российской атаки погиб человек, еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки. Враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей", – подчеркнул Ткаченко.

Пожар в здании магазина уже ликвидировали.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание вражеских дронов на 18 локациях.