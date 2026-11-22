Фото: ГСЧС Киевщины

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области из-под завалов разрушенного жилого дома извлечены тела троих погибших. Личности двух из них уже установили – это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Поисково-спасательная операция на месте российской атаки продолжается.

Работу спасателей усложняет постоянная угроза повторных ударов, а также воздушные тревоги, из-за которых приходится останавливать работы.

К ликвидации последствий атаки привлекли тяжелую инженерную технику, с помощью которой разбирают разрушенные конструкции и ищут людей под завалами.

На месте работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате утренней атаки разрушен жилой дом. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован. Было известно о двух погибших.

15 человек считаются пропавшими без вести. Среди них двое детей 7 и 12 лет.