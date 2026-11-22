Фото: Национальная полиция

В селе Мошны Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировался 73-летний водитель. Мужчину с травмами доставили в больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 21 ноября около 14:20 по улице Спасо-Преображенской.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21070 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В транспортном средстве пассажиров не было. Остальные участники дорожного движения не пострадали.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, на Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.