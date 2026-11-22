В Черкасской области 73-летний водитель вылетел с дороги и врезался в дерево
В селе Мошны Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировался 73-летний водитель. Мужчину с травмами доставили в больницу
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 21 ноября около 14:20 по улице Спасо-Преображенской.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21070 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В транспортном средстве пассажиров не было. Остальные участники дорожного движения не пострадали.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Напомним, на Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.