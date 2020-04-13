Рада увеличила штрафы за поджог травы и лесные пожары
Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнения атмосферы, сообщает RegioNews.
Увеличили размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха с 100 - 200 до 1800 - 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 30 600 грн до 61 200 грн.
За уничтожение или повреждение объектов растительного мира вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог отныне будут наказывать штрафами от 5400 - 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 91 800 до 153 тыс. грн.
Размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличили с 5 - 50 к 90 - 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1530 грн до 15 300 грн).
За самовольное выжигание растительности или ее остатков штрафы увеличили с 10 - 70 к 180 - 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 грн до 21 420 грн).
За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и об'объектов природно-заповедного фонда штрафы увеличили с 20 - 100 до 360 - 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6120 грн до 30 600 грн).
Напомним, пожар в Черновыльской зоне длится девятый день. Очевидец сообщает, что огонь движется в сторону Чернобыльской АЭС и хранилищ радиоактивных отходов
Как сообщалось ранее, полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне. Им оказался 27-летний житель села Раговка
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