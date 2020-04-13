Пожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти

Огонь движется в сторону Чернобыльской АЭС и хранилищ радиоактивных отходов

Фото: facebook:Ярослав Емельяненко

Огонь движется в сторону Чернобыльской АЭС и хранилищ радиоактивных отходов

Очевидец событий Ярослав Емельяненко сообщил, что огонь перекинулся через дорогу, которая отделяла пожар от города Припять, сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook активиста.

"Ситуация критическая. Зона горит. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории”, - сообщает Ярослав на своей странице в Facebook.

Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Ярослав отмечает, что Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и самых опасных объектов Зоны отчуждения.

Напомним, что информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля

Отметим, что эпицентром лесных пожаров является территория Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.