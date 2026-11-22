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Об этом сообщает RegioNews.

Вероятно, это была случайная ошибка, ведь вскоре сообщение отредактировали или удалили.

Справка: Тимур Ткаченко – родился 18 августа 1989 года в Киеве. Имеет высшее образование по специальностям "Международная экономика" и "Правоведение". Ранее работал заместителем министров, возглавлял Киевскую городскую военную администрацию. 30 июля 2026 года был назначен главой Киевской областной военной администрации.

Напомним, 22 ноября Киевщина подверглась массированным российским атакам. Под ударом оказались Дымер, где вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, и Вишневое, где БпЛА атаковал супермаркет. В результате ударов есть погибшие и раненые.