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Российские войска ударили авиабомбой по участку газовой службы на Днепропетровщине и атаковали две АЗС Укрнафты в Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, передает RegioNews.

В результате удара пострадали трое работников компании: одного госпитализировали, еще двое получили контузии.

Исполняющий обязанности главы правления Группы Нафтогаз Сергей Федоренко отметил, что российские войска атакуют людей, которые обеспечивают газоснабжением и теплом прифронтовые общины.

Кроме того, россияне нанесли удары по двум автозаправочным станциям "Укрнафты" в Запорожской области.

В компании также сообщили, что в последние дни враг неоднократно обстреливал работников газовой службы, служебный транспорт и объекты газовой инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Зафиксировано попадание вражеских дронов на 18 локациях.