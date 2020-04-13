В Черниговской области локализовали пожар, который разгорелся еще 8 апреля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
"Сегодня локализован крупный пожар на территории ГП "Черниговский военный лесхоз" возле села Сорокошичи Козелецкого района. Основная опасность ликвидирована. Сейчас продолжается тушение отдельных тлеющих очагов", - сообщил председатель.
Напомним, с 8 апреля здесь началось возгорание сухой растительности и лесного настила. Всего огнем пройдено 195 гектаров.
Всего к тушению пожара было привлечено 165 сотрудников и 34 единицы техники, а также три самолета АН-32п специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
"На поддержку спасателей ГСЧС подписал распоряжение о выделении из регионального материального резерва для аварийно-спасательного отряда ДСНС: 6 радиостанций, 1,9 тонны бензина А-92, 5 тонн дизельного топлива", - замечает Прокопенко.
Кроме того, выделено 10 аккумуляторных и 10 бензиновых опрыскивателей, которые будут применяться для дезинфекции во время карантинных мероприятий. Эти аппараты могут использоваться и для тушения пожаров.
Сегодня локализован крупный пожар на территории ГП "Черниговский военный лесхоз" возле села Сорокошичи...Опубликовано Андреем Прокопенко Понедельник, 13 апреля 2020 г.
К слову, Рада увеличила штрафы за поджог травы и лесные пожары. За законопроект проголосовали 328 народных депутатов.
Увеличили размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха от 30 600 грн до 61 200 грн. За уничтожение или повреждение растительности вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог отныне будут наказывать штрафами от 91 800 до 153 тыс. грн. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах придется заплатить от 1530 грн до 15 300 грн. За самовольное выжигание растительности или ее остатков - от 3060 грн до 21 420 грн. За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6120 грн до 30 600 грн.
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