Россия атаковала Дымер и Вишневое: есть погибшие, среди спасенных – ребенок
В Дымере Киевской области вечером удалось спасти ребенка из-под завалов пятиэтажного дома, в который попал российский беспилотник. В то же время судьба еще десяти человек остается неизвестной
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, спасательная операция в Дымере продолжалась весь день. По состоянию на момент сообщения известно о четырех погибших.
Работы усложняются из-за постоянных воздушных тревог и угрозы новых ударов. К ликвидации последствий атаки были привлечены более 130 спасателей.
"Операция в Дымере будет продолжаться, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии", – подчеркнул Зеленский.
Также российские войска атаковали Вишневое. Там беспилотник попал в продуктовый магазин. В результате удара погибли три человека, еще 13 получили ранения.
Кроме того, в Белоцерковском районе российский "Шахед" попал в жилой дом.
Президент подчеркнул, что Украина будет продолжать отвечать на российские атаки:
"Постоянный российский террор, постоянные издевательства от этих подонков, и на весь этот террор будут им наши вполне справедливые ответы".
Напомним, в течение этой недели российские войска атаковали 20 регионов Украины, применив около 2700 ударных беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет разных типов.