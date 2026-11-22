Фото: Национальная полиция

В Дымере Киевской области вечером удалось спасти ребенка из-под завалов пятиэтажного дома, в который попал российский беспилотник. В то же время судьба еще десяти человек остается неизвестной

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, спасательная операция в Дымере продолжалась весь день. По состоянию на момент сообщения известно о четырех погибших.

Работы усложняются из-за постоянных воздушных тревог и угрозы новых ударов. К ликвидации последствий атаки были привлечены более 130 спасателей.

"Операция в Дымере будет продолжаться, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии", – подчеркнул Зеленский.

Также российские войска атаковали Вишневое. Там беспилотник попал в продуктовый магазин. В результате удара погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Кроме того, в Белоцерковском районе российский "Шахед" попал в жилой дом.

Президент подчеркнул, что Украина будет продолжать отвечать на российские атаки:

"Постоянный российский террор, постоянные издевательства от этих подонков, и на весь этот террор будут им наши вполне справедливые ответы".

Напомним, в течение этой недели российские войска атаковали 20 регионов Украины, применив около 2700 ударных беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет разных типов.