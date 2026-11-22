Фото: Национальная полиция

Во Львове в результате двойного наезда погиб 40-летний мужчина из Закарпатской области. Сначала его сбил автомобиль Volkswagen Passat, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса другого автомобиля

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 ноября около 22:50 на улице Луганской.

По предварительным данным, 20-летняя львовянка за рулем Volkswagen Passat наехала на 40-летнего пешехода.

От удара мужчину отбросило на встречную полосу движения, где на него наехал автомобиль Renault Megane под управлением 25-летнего жителя Львова.

Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали трое мужчин в возрасте 27, 30 и 35 лет, 43-летняя женщина и 14-летний парень. Всех госпитализировали.