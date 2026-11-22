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В Украине наибольший рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ожидается в конце января – начале февраля

Такой прогноз озвучил главный государственный санитарный врач Александр Чепурный в телеэфире, сообщает RegioNews.

По его словам, соответствующие прогнозы были подготовлены специалистами Центра общественного здоровья.

В Украине сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями обычно начинается с 40-й недели года – в конце сентября. С тех пор в стране зарегистрировали около 717 тысяч случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19.

В то же время, нынешний уровень заболеваемости на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил Чепурный, эпидемическая ситуация остается в пределах обычного сезонного уровня.

По информации санитарного врача, в этом эпидемическом сезоне в Украине циркулируют преимущественно три типа вирусов гриппа: А(H1N1), А(H3N2) и В (линия "Виктория").

Именно против этих штаммов разработана трехвалентная вакцина, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. Препарат уже поступил в Украину, а в ближайшее время должен появиться в аптеках и медицинских учреждениях.

В этом сезоне ожидается поставка около 407 тысяч доз вакцины: 266 тысяч доз французского производства и 140 тысяч – корейского.

Напомним, в Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Сезон усиленного эпидемиологического надзора продлится до 23 мая 2027 года.