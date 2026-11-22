Фото: Национальная полиция

В Сарнах Ровенской области водитель легкового автомобиля наехала на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 21 ноября около 12:30 на улице Европейской.

По предварительным данным следствия, 40-летняя местная жительница за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe допустила наезд на двоих детей, пересекавших проезжую часть пешеходным переходом.

В результате столкновения 16-летнего жителя села Карпиловка с открытым переломом ноги госпитализировали. 14-летней жительнице села Ясногорка медики оказали помощь, после чего отпустили домой.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

По информации правоохранителей, водитель была трезвой. Автомобиль изъяли и поместили на специальную площадку.

Напомним, на Закарпатье автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали трое мужчин в возрасте 27, 30 и 35 лет, 43-летняя женщина и 14-летний парень. Всех госпитализировали.