Фото: Прокуратура Украины

В Хмельницкой области суд приговорил к 8 годам лишения свободы 29-летнего жителя Нетешина, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии погибли пятеро членов одной семьи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла 23 июля 2023 года вблизи села Березов Шепетовского района.

По данным следствия, водитель автомобиля Chevrolet Captiva не выбрал безопасную скорость движения на закругленном участке дороги. Заметив встречный Ford Kuga, он вместо торможения выехал на встречную полосу и левую обочину, где столкнулся с возвращавшимся на свою полосу движения автомобилем.

В результате столкновения погибли водитель Ford Kuga, его жена, брат и двое сыновей в возрасте 9 и 15 лет. Трое взрослых умерли на месте аварии, старший парень погиб по дороге в больницу, а младший умер через неделю в медицинском учреждении. Пассажирка Chevrolet Captiva получила тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал и настаивал, что виновником аварии был другой водитель. Однако прокуроры на основании, в частности, выводов автотехнических экспертиз доказали причинно-следственную связь между нарушением ПДД и гибелью людей.

Суд назначил мужчине 8 лет тюрьмы и запретил управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Кроме того, осужденный должен возместить потерпевшим почти 3 миллиона гривен материального и морального ущерба. Также он обязан ежемесячно выплачивать более 17 тысяч гривен дочери одного из погибших в качестве возмещения в связи с потерей кормильца – до достижения им совершеннолетия.

Напомним, на Львовщине легковушка Hyundai Accent столкнулась с двумя автопоездами. В результате аварии травмировались водитель Hyundai и его 23-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.