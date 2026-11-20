Трамп говорит, что Путин случайно запустил в Польшу дроны и несколько небольших ракет
Ну, конечно, с кем не бывает. Ошибся друг
Ну, конечно, с кем не бывает. Ошибся друг
Ошибся друг. Его можно понять. И всего несколько дронов и несколько ракет. Еще не массированный обстрел. И баллистики не было. Конечно, просто маленькая ошибка. Не стоит внимания. Не о чем и говорить.
А если следующую ядерную ракету? Это пройдет как маленький эпизод, произошедший в результате досадной ошибки, когда маленькая ядерная ракета пересекла границу Польши и, к счастью, убила менее одного миллиона людей, среди которых оказалось и нелегальные мигранты, подло прокравшиеся из своих мусульманских стран убивать европейскую идентичность и противостоять христианским ценностям и только остановить христианские ценности?
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