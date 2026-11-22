Фото: Национальная полиция

На территории Киево-Печерской лавры 22 ноября возник конфликт из-за религиозной принадлежности и использования храма Сергея Радонежского. Между участниками спора произошла толкотня

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

По предварительной информации, причиной конфликта стали разногласия между гражданами по использованию и религиозной принадлежности одного из культовых сооружений на территории исторического комплекса.

Правоохранители прекратили схватку и не допустили ее дальнейшую эскалацию. На месте работают полицейские наряды и следственно-оперативная группа.

В то же время, по информации телеканала "Киев24" , конфликт возник на фоне требований активистов переименовать храм Сергея Радонежского в рамках деколонизации.

Речь идет о бывшей водонапорной башне на территории Лавры, переоборудованной под храм в честь московского церковного деятеля XIV века. Участники акции подвергают сомнению законность такого переоборудования памятника культурного наследия.

На месте собрались верующие УПЦ. Один из мужчин заявил, что во время конфликта его избили священнослужители УПЦ.

Обстоятельства инцидента и информацию о возможном применении силы проверяют правоохранители.

Напомним, Государственная служба по этнополитике и свободе совести обновила перечень религиозных организаций, которые в Украине признаны аффилированными с иностранной религиозной структурой, деятельность которой запрещена.

В новой редакции списка уже к ранее включенных организаций добавили еще один монастырь - "Свято-Покровскую Голосеевскую пустынь" Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Где, по данным СМИ, действовала русскоязычная школа.