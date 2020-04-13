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13 апреля 2020, 22:54 1

В Черновцах уплотняют больных в больнице: за сутки в области зарегистрировано 84 случая коронавируса

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13 апреля 2020, 22:54 1
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По состоянию на сегодня, 13 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 84 новых случая коронавируса. Общее количество инфицированных - 546 человек. За последнюю неделю количество больных COVID-19 выросло на 300 новых случаев
По состоянию на сегодня, 13 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 84 новых случая коронавируса. Общее количество инфицированных - 546 человек. За последнюю неделю количество больных COVID-19 выросло на 300 новых случаев

О новых случаях болезни во время своего видеообращения в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Из 84 новых 54 новых случая выявлено в областном центре. Общее количество черновчан, которые заразились COVID-19 достигла уже почти 150, отметил Осачук.

"Еще неделю назад, в прошлый вторник, в Черновцах было установлено пятеро инфицированных. Теперь за один раз 54. Общее количество зараженных черновчан достигло уже почти полторы сотни", - сказал Осачук.

Сергей Осачук с последней информацией о количестве больных на коронавирус буковинцев [13.04.2020]

На Буковине сегодня, 13 апреля, официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. 54 зараженных – из Черновцов. За последнюю неделю число больных выросло на 300 человек. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 546 человек В Черновицкой ОГА создали "горячую линию" для медицинских работников. На нее просят обращаться всех, кому не хватает средств защиты для работы с пациентами, больными на коронавирус. Телефон: +380 (95) 881 20 38. Сегодня ночью в область прибудет очередная партия помощи от Офиса Президента. Уже завтра ее распределят между районами. По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в следующие выходные на Буковине снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Понедельник, 13 апреля 2020 г.

В связи со вспышкой заболевания в Черновцах, в городской больнице №1 будут уплотнять пребывания больных и увеличат штат врачей. Об этом во время своего видеообращения сообщил черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

Как сообщил Алексей Каспрук, по состоянию на утро сегодняшнего дня в больнице была занята 41 палата, а по состоянию на вечер - 47.

"У больницы есть 50 палат. И если раньше человек госпитализировали 1 больной - 1 палата, то по состоянию на утро была занята 41 палата, а на вечер – 47 палат. Ближайшие несколько дней начнем там уплотнять пребывания больных. Там есть разводка кислорода, реанимация и ИВЛ. Поэтому эта больница наиболее приспособлена для лечения таких больных", - сказал Каспрук.

Пока 17 пациентов в черновицкой больнице №1перебувають на кислородной дотации и 1 подключен к аппарату ИВЛ. Каспрук также анонсировал, что в ближайшие дни начнут доукомплектовывать штат городской больницы №1.

Из-за осложнения эпидситуации, на Пасхальные выходные в Черновицкой области снова ужесточат карантинные ограничения. Они будут действовать с субботы 18 апреля по вторник 21 апреля. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. По словам председателя ОГА, ограничения начнутся в 13:00 в субботу и продлятся до 6:00 21 вторника.

"Мы имеем еще целая рабочую неделю, поэтому прошу подготовиться, чтобы провести Пасху в радости в кругу родных, близких и дома", - сказал Сергей Осачук.

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