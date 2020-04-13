Киев закроет на карантин учреждения, если в коллективе выявят больных на Covid-19

Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введен в учреждениях принудительный карантин

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Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введен в учреждениях принудительный карантин

Что касаестся субъектов хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлено больных Covid-19, могут вводиться противоэпидемические ограничительные мероприятия сроком на 14 календарных дней, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Такое решение зафиксировано в протоколе №22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например промышленного предприятия, кто-то заболел Covid-19, весь коллектив (отдел, цех и т. п), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлено на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций является обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

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Напомним, ранее на сервисы КГГА была осуществлена массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отбили внутренней системой киберзащиты