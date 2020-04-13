09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 21:45 13

Киев закроет на карантин учреждения, если в коллективе выявят больных на Covid-19

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 21:45 13
Читайте також українською мовою
Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введен в учреждениях принудительный карантин
Фото:pixabay
Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введен в учреждениях принудительный карантин

Что касаестся субъектов хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлено больных Covid-19, могут вводиться противоэпидемические ограничительные мероприятия сроком на 14 календарных дней, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Такое решение зафиксировано в протоколе №22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например промышленного предприятия, кто-то заболел Covid-19, весь коллектив (отдел, цех и т. п), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлено на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций является обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, ранее на сервисы КГГА была осуществлена массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отбили внутренней системой киберзащиты


КГГА коронавирус карантин Киев
Всемирный банк выделил Украине $135 млн на противодействие коронавируса
13 апреля 2020, 20:55
На сервисы КГГА осуществляют массированную DDоS-атаку
13 апреля 2020, 19:32
В Полтавской области медики "бегут” от больных COVID-19
13 апреля 2020, 18:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 22:11
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Александр Хорсуненко
Все блоги »
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики
13 апреля 2020, 10:32
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »