Киев закроет на карантин учреждения, если в коллективе выявят больных на Covid-19
Что касаестся субъектов хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлено больных Covid-19, могут вводиться противоэпидемические ограничительные мероприятия сроком на 14 календарных дней, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Такое решение зафиксировано в протоколе №22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например промышленного предприятия, кто-то заболел Covid-19, весь коллектив (отдел, цех и т. п), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлено на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.
Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.
Решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций является обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.
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