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Александра Василенко
журналист
10 апреля 2020, 18:36 9

Черкасская область: где будут хоронить умерших от COVID-19 и что известно о больных

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10 апреля 2020, 18:36 9
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Медики Черкасской инфекционной больницы за работу с COVID-позитивными горожанами будут получать дополнительные средства из муниципального бюджета, а умерших от коронавирусной инфекции будут хоронить на кладбище №8
Фото: Pixabay
Медики Черкасской инфекционной больницы за работу с COVID-позитивными горожанами будут получать дополнительные средства из муниципального бюджета, а умерших от коронавирусной инфекции будут хоронить на кладбище №8

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В Черкасской области 10 апреля зафиксировали 86 случаев заболевания COVID-19.

Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар на личной Facebook-странице сообщил, что в Черкассах сейчас проживает 20 инфицированных горожан, в Черкасском районе известно бо одном больном атипичной пневмонией. Каменка установила антирекорд по области: там на больничных койках 31 человек, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. В Умани медики установили инфицирования COVID-19 у 12 пациентов. В городе Смела и Смелянском районе таких больных 5. В Шполянском районе коронавирусом болеют 4 человека. в Городищенском таких горожан 6. В Маньковском районе обнаружили 4 больных коронавирусом, в Лысянке атипичной пневмонией болеет двое, а в Каневе зафиксировали COVID только у одного человека.

За последние сутки областной лабораторный центр провел 117 ПЦР-исследований, подтвердил 6 случаев инфицирования COVID: в Черкассах, Смеле и Смелянском районе.

Четверо больных, которые сейчас находятся в стационаре под наблюдением врачей, в тяжелом состоянии. А вот двух пациентов, которым 10 апреля сняли диагноз "коронавирус”, перевели из Черкасской инфекционной больницы, где сейчас находится 16 больных атипичной пневмонией, в городскую больницу №1. Об этом сообщил городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.

Тем временем для захоронения людей умерших от коронавирусной инфекции, в Черкассах выделили сектор на 8-м кладбище. Мешки для захоронений больных COVID-19 закупают за бюджетные средства. Также рассматривается направление средств на закупку гробов для социально незащищенных слоев населения, сообщает "Общественное”.

10 апреля на заседании Черкасского горсовета обсудили также стратегию поддержки врачей, которые работают с больными коронавирусом. 36 депутатов горсовета проголосовали за то, чтобы выплатить врачам надбавку к заработной плате в размере 25% от должностного оклада.

Как писали RegioNews ранее, 8 апреля стало известно, что в Черкасской инфекционной больнице количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, увеличилось.


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