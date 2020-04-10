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10 апреля 2020, 18:34 13

В Херсонской области коронавирус выявили у 12 медиков: на изоляцию закрыли два населенных пункта

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10 апреля 2020, 18:34 13
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В Херсонской области коронавирусом заболело 12 медиков, 202 находятся на самоизоляции
В Херсонской области коронавирусом заболело 12 медиков, 202 находятся на самоизоляции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мост.

Руководитель областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванных коронавирусной инфекцией, Юрий Ромаскевич сообщил, что центральная районная больница, центр первичной медико-санитарной помощи в Олешках, и Голой Пристани, работают в штатном режиме.

"Трое инфицированных с 12-ти - из Голопристанского района. Дев'ять - с Олешковского. В 11-ти человек - состояние удовлетворительное, они не нуждаются в госпитализации и находится на лечении дома. Один человек находится в инфекционной больнице, у нее состояние средней степени тяжести", - рассказал он.

В целом на Херсонщине лабораторным методом подтверждено 27 случаев заболевания коронавирус (12 медиков). Один из которых – выздоровел в Геническом районе и, к сожалению, один летальный случай в Олешковском.

За последние сутки зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

В свою очередь на странице в Facebook председатель ОГА, Юрий Гусев проинформировал о дополнительных ограничительных мерах в г. Олешки и с. Малые Копани, связанные с недопущением COVID-19.

Так, с 13.00 часов 11 апреля до 06.00 часов 13 апреля будут перекрыты дороги:

  • дорога М 14 (район Автостанции Олешки);
  • дорога М 14 (район памятника "Трактор Универсал-1");
  • дорогая Г 57 (Олешки – Голая Пристань - Скадовск), 4 км (район перекрестка дорог).

Также будут установлены дополнительные мобильные блокпосты на территории города Олешки в период с 13.00 часов 11 апреля до 06.00 часов 13 апреля, а именно:

  • дорога М 14 (район кафе "Пан Атаман");
  • дорогая Г 57 (район АЗС "Укртатнафта").

"В город Олешки смогут въехать лишь граждане, которые зарегистрированы там. На выезд никого не пускать. Село Малые Копани полностью закрывается", - заявил Гусев.


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