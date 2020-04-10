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Александра Василенко
журналист
10 апреля 2020, 19:05 15

В Сумской области жертвами коронавируса стали врачи и ребенок

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10 апреля 2020, 19:05 15
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В Сумской области 10 апреля стало известно о 5 инфицированных COVID-19 медиков и одного ребенка, который тоже заразилась коронавирусом
Фото: Pixabay
В Сумской области 10 апреля стало известно о 5 инфицированных COVID-19 медиков и одного ребенка, который тоже заразилась коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на.а. директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского.

В Сумах COVID-19 инфицировалась работница частного медцентра. Она лечится амбулаторно. В городе Шостка и селе Казацкое Конотопского района, которое стало центром распространения опасного заболевания в регионе, известно о 4 инфицированных врачах.

Тем временем мэр города Шостка Николай Нога сообщил, что коронавирус лабораторно подтвердили у малолетнего ребенка. Это 12-летняя девочка. Проживает вместе с семьей в доме по улице Рабочая. Ребенок, вероятно, мог "подхватить” атипичную пневмонию, когда возле дома на детской площадке играл с 9-летней соседкой, у которой ПЦР-тесты установили наличие COVID в организме.

Напомним, что 9-летняя девочка из Шостки заразилась от одного из членов своей семьи. У мужчины ранее медики подтвердили атипичную пневмонию.

Как писали RegioNews ранее, село Казацкое Конотопского района Сумской области признали эпицентром распространения коронавірусної инфекции в регионе.


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