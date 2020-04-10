В Сумской области жертвами коронавируса стали врачи и ребенок

В Сумской области 10 апреля стало известно о 5 инфицированных COVID-19 медиков и одного ребенка, который тоже заразилась коронавирусом

Фото: Pixabay

В Сумской области 10 апреля стало известно о 5 инфицированных COVID-19 медиков и одного ребенка, который тоже заразилась коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на.а. директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского. В Сумах COVID-19 инфицировалась работница частного медцентра. Она лечится амбулаторно. В городе Шостка и селе Казацкое Конотопского района, которое стало центром распространения опасного заболевания в регионе, известно о 4 инфицированных врачах. Тем временем мэр города Шостка Николай Нога сообщил, что коронавирус лабораторно подтвердили у малолетнего ребенка. Это 12-летняя девочка. Проживает вместе с семьей в доме по улице Рабочая. Ребенок, вероятно, мог "подхватить” атипичную пневмонию, когда возле дома на детской площадке играл с 9-летней соседкой, у которой ПЦР-тесты установили наличие COVID в организме. Напомним, что 9-летняя девочка из Шостки заразилась от одного из членов своей семьи. У мужчины ранее медики подтвердили атипичную пневмонию. Как писали RegioNews ранее, село Казацкое Конотопского района Сумской области признали эпицентром распространения коронавірусної инфекции в регионе.

.