В Сумской области жертвами коронавируса стали врачи и ребенок
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на.а. директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского.
В Сумах COVID-19 инфицировалась работница частного медцентра. Она лечится амбулаторно. В городе Шостка и селе Казацкое Конотопского района, которое стало центром распространения опасного заболевания в регионе, известно о 4 инфицированных врачах.
Тем временем мэр города Шостка Николай Нога сообщил, что коронавирус лабораторно подтвердили у малолетнего ребенка. Это 12-летняя девочка. Проживает вместе с семьей в доме по улице Рабочая. Ребенок, вероятно, мог "подхватить” атипичную пневмонию, когда возле дома на детской площадке играл с 9-летней соседкой, у которой ПЦР-тесты установили наличие COVID в организме.
Напомним, что 9-летняя девочка из Шостки заразилась от одного из членов своей семьи. У мужчины ранее медики подтвердили атипичную пневмонию.
Как писали RegioNews ранее, село Казацкое Конотопского района Сумской области признали эпицентром распространения коронавірусної инфекции в регионе.
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