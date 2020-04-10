В зоне ООС оккупанты продолжают бить из артиллерии, один военный ранен

10 апреля в зоне проведения ООС зафиксовно 10 обстрелов украинских позиций, в результате которых один военнослужащий получил ранения

Фото: flickr

10 апреля в зоне проведения ООС зафиксовно 10 обстрелов украинских позиций, в результате которых один военнослужащий получил ранения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что под интенсивным обстрелом были позиции украинских войск в районе Опытного, Красногоровки и Авдеевки.

Обстрелы велись по опорным пунктам неподалеку Новозвановки, где противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а позиции у Новоалександровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

По окрестностям Орехово оккупанты выпустили восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов. С минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции ВСУ рядом с Новотошковским, враг выпустил восемь мин. Днем возле Крымского враг стрелял из гранатометов.

10 апреля в результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский воин. В ответ украинские войска вели огонь по опорным пунктам противника.

Напомним, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое.

По состоянию на утро 10 апреля ООС сообщал о 21 обстреле на передовой.