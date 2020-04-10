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Александра Василенко
журналист
10 апреля 2020, 14:36 19

Позывной "Леший”: появились подробности об убитом на Донбассе бойце ВСУ

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10 апреля 2020, 14:36 19
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9 апреля возле поселка Крымское Новоайдаровского района Луганской области во время обстрела украинских военных российскими кадровиками, который длился 40 минут, погиб военный 49-летний Алексей Куприков
Фото с Facebook-страницы
9 апреля возле поселка Крымское Новоайдаровского района Луганской области во время обстрела украинских военных российскими кадровиками, который длился 40 минут, погиб военный 49-летний Алексей Куприков

Об этом сообщили на Facebook-странице 93-тя ОМБр Холодный Яр, передают RegioNews.

Украинский военный с позывным "Леший" получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Исполнял обязанности механика-водителя в составе 93-й ОМБр. В ноябре 2018 года после гибели в зоне ООС близкого товарища, Алексей Куприков подписал контракт с ВСУ. Участвовал в боях под Новоселовкой Второй Ясиноватского района Донецкой области.

Алексей Куприков родился 13-го января 1971 года в поселке Черкасское Днепропетровской области. Получил средне-техническое образование. У военного остались гражданская жена, 19-летний сын, мать и сестра, которая тоже служит в рядах ВСУ.

Похоронят погибшего бойца 11 апреля. Церемония прощания начнется в 11:30 в Свято-Духовском храме села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области.

Как писали RegioNews ранее, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое.






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