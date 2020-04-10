9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны быть в районах отвода. Оккупанты также открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: Страница ООС в Facebook

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны быть в районах отвода. Оккупанты также открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

По защитниках Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорных пунктах Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм – четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехового.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано возле населенных пунктов Хутор Свободный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. В целом на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.

В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили.

С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север".

По позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.