09:16  10 апреля
Из ГБР уволили двух заместителей времен Трубы
08:35  10 апреля
Сводка ООС: на передовой – 21 обстрел, коронавируса нет
11:41  10 апреля
Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 08:35 11

Сводка ООС: на передовой – 21 обстрел, коронавируса нет

Читайте також
українською мовою
10 апреля 2020, 08:35 11
Читайте також українською мовою
9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны быть в районах отвода. Оккупанты также открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: Страница ООС в Facebook
9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых – с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны быть в районах отвода. Оккупанты также открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

По защитниках Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорных пунктах Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм – четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехового.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано возле населенных пунктов Хутор Свободный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. В целом на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.

В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили.

С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север".

По позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Сведения по состоянию на 07:00 10 апреля 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 09 апреля вооруженные формирования...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четвер 9 апреля 2020 г.


коронавирус Донбасс ООС обстрелы погибшие ранение
Печальный антирекорд: на Буковине за сутки подтвердили 76 случаев коронавируса
10 апреля 2020, 08:19
Завезли из Москвы: в ОРДЛО сообщили о новых больных коронавирусом
09 апреля 2020, 20:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 18:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 18:59
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Ярослава Гресь
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »