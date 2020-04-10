Сегодня, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое

Фото: Страница ООС в Facebook

Сегодня, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое

Об этом информируют на странице ООС в Facebook.

В Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого тяжелое.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля ООС сообщал о 21 обстреле на передовой,