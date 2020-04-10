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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 13:21 5

На Донбассе тяжело ранили украинского военного

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українською мовою
10 апреля 2020, 13:21 5
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Сегодня, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое
Фото: Страница ООС в Facebook
Сегодня, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое

Об этом информируют на странице ООС в Facebook.

В Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого тяжелое.

#ООС #Операція_ОС Сегодня, 10 апреля, на Донетчине в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця 10 апреля 2020 г.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля ООС сообщал о 21 обстреле на передовой,


ООС Донбасс Донецкая область ранение обстрелы
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