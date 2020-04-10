На Донбассе тяжело ранили украинского военного
Сегодня, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое
Сегодня, 10 апреля, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое
Об этом информируют на странице ООС в Facebook.
В Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.
Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого тяжелое.
#ООС #Операція_ОС Сегодня, 10 апреля, на Донетчине в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця 10 апреля 2020 г.
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля ООС сообщал о 21 обстреле на передовой,
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