На Буковине за ночь от коронавируса умерло двое человек

В Черновицкой области подтверждено 30 новых случаев COVID-19, в ночь с 8 на 9 апреля в больницах умерли двое человек

В Черновицкой области подтверждено 30 новых случаев COVID-19, в ночь с 8 на 9 апреля в больницах умерли двое человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА. Один из умерших - 59-летний житель села Каменка. Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре. У мужчины была гипертония, ишемическая болезнь сердца и аритмия. Другая умершая черновчанка - 1949 года рождения, инфицированная COVID-19. Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз – ишемия и гипертония. По состоянию на вечер 8 апреля на Буковине обнаружили 30 новых случаев коронавирус. Таким образом, общее количество больных по области - 303, 8 человек скончались, 17 - выздоровели. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется). Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).

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