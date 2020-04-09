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Валерия Ясницкая
журналист
09 апреля 2020, 10:07 13

На Буковине за ночь от коронавируса умерло двое человек

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09 апреля 2020, 10:07 13
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В Черновицкой области подтверждено 30 новых случаев COVID-19, в ночь с 8 на 9 апреля в больницах умерли двое человек
В Черновицкой области подтверждено 30 новых случаев COVID-19, в ночь с 8 на 9 апреля в больницах умерли двое человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.

Один из умерших - 59-летний житель села Каменка. Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре. У мужчины была гипертония, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

Другая умершая черновчанка - 1949 года рождения, инфицированная COVID-19. Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз – ишемия и гипертония.

По состоянию на вечер 8 апреля на Буковине обнаружили 30 новых случаев коронавирус. Таким образом, общее количество больных по области - 303, 8 человек скончались, 17 - выздоровели.

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