На Буковине за ночь от коронавируса умерло двое человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.
Один из умерших - 59-летний житель села Каменка. Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов будут известны вскоре. У мужчины была гипертония, ишемическая болезнь сердца и аритмия.
Другая умершая черновчанка - 1949 года рождения, инфицированная COVID-19. Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу. Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации. Сопутствующий диагноз – ишемия и гипертония.
По состоянию на вечер 8 апреля на Буковине обнаружили 30 новых случаев коронавирус. Таким образом, общее количество больных по области - 303, 8 человек скончались, 17 - выздоровели.
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