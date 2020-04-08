В Житомирской области за сутки вдвое возросло количество больных коронавирусом
Об этом сообщит Житомирский областной лабораторный центр, передает RegioNews.
Отмечается, что два новых случая коронавируса обнаружили в Житомире (женщина 67 лет и мужчина 65 лет), в Черняховском районе заболела женщина в возрасте 83 года, четыре человека заразились в Малинском районе (мужчина 52 года, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет).
Также известно, что в Бердичевском районе вирус обнаружили в трех женщин в возрасте 76, 79 и 45 лет, в Коростенском районе заболели две женщины в возрасте 47 и 40 лет, и в Житомирском районе одна женщина 78 лет.
По состоянию на 8 апреля в области проверили 127 проб, осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
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