В Житомирській області за добу вдвічі зросла кількість хворих коронавірусом
Про це повідомим Житомирський обласний лабораторний центр, передає RegioNews.
Зазначається, що два нові випадки коронавірусу виявили в Житомирі (жінка 67 років та чоловік 65 років), в Черняхівському районі захворіла жінка віком 83 роки, четверо осіб заразилися в Малинському районі (чоловік 52 роки, жінка 45 років, чоловік 56 років, жінка 57 років).
Також відомо, що у Бердичівському районі вірус виявили у трьох жінок віком 76, 79 та 45 років, в Коростенському районі захворіли дві жінки віком 47 та 40 років, і в Житомирському районі одна жінка 78 років.
Станом на 8 квітня в області перевірили 127 проб, здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
- 13:51 08 квітня З поліцією і спецназом: херсонця з підозрою на коронавірус довелося госпіталізувати примусово
- 13:39 08 квітня Влада Києва передумала встановлювати "антикоронавірусні" камери
- 13:27 08 квітня "Свинячий" карантин: у Тульчинському лісі "на повну" гуляють дикі кабанчики
- 12:58 08 квітня Закарпаття: 43 хворих, коронавірус підтвердили у 4 медиків
- 12:57 08 квітня Продавали гранатомети: у Вінниці викрили групу торгівців зброєю
- 12:41 08 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 08 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 16:00 01 квітня Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка