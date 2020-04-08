В Житомирській області за добу вдвічі зросла кількість хворих коронавірусом

Станом на 8 квітня в Житомирській області зафіксовано 27 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, за добу виявлено 13 нових хворих

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Станом на 8 квітня в Житомирській області зафіксовано 27 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, за добу виявлено 13 нових хворих

Про це повідомим Житомирський обласний лабораторний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що два нові випадки коронавірусу виявили в Житомирі (жінка 67 років та чоловік 65 років), в Черняхівському районі захворіла жінка віком 83 роки, четверо осіб заразилися в Малинському районі (чоловік 52 роки, жінка 45 років, чоловік 56 років, жінка 57 років).

Також відомо, що у Бердичівському районі вірус виявили у трьох жінок віком 76, 79 та 45 років, в Коростенському районі захворіли дві жінки віком 47 та 40 років, і в Житомирському районі одна жінка 78 років.

Станом на 8 квітня в області перевірили 127 проб, здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.

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За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.