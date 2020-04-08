09:32  08 апреля
В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668
11:39  08 апреля
Эпидемии в европейских странах вышли на пик
12:19  08 апреля
СМИ узнали, какую должность занимал брат Ермака в СНБО
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
08 апреля 2020, 11:30 13

В Кривом Роге все больные побороли коронавирус

Читайте також
українською мовою
08 апреля 2020, 11:30 13
Читайте також українською мовою
В городе Кривой Рог Днепропетровской области у 5 больных, которые находятся в инфекционной больнице города с диагнозом COVID-19, повторные лабораторные пробы не обнаружили вируса в организме
Фото: Pixabay
В городе Кривой Рог Днепропетровской области у 5 больных, которые находятся в инфекционной больнице города с диагнозом COVID-19, повторные лабораторные пробы не обнаружили вируса в организме

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Криворожский городской совет.

Напомним, что в Криворожской инфекционной больнице с диагнозом COVID-19 находятся 5 человек. Четверо из них – члены одной семьи, еще один пациент - из Никополя. Повторное ПРЛ-тестирование показало отрицательный результат на наличие коронавирус в организме. Теперь горожане ожидают еще один анализ. Если и это исследование не выявит "китайский” вирус в организмах, людей из медучреждения домой отпустят.

4 марта в городе Кривой Рог из инфекционной больницы выписали первую пациентку , которая поборола коронавирус. Это - 61-летняя женщина, которая ездила в Киев навещать дочь. Там заболела атипичной пневмонией. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали. После к инфекционно больницу попал и ее 63-летний муж.

В то же время с подозрением на коронавирус в больнице №7 находится горожанка, которую госпитализировали 4 апреля на 40-й неделе беременности с симптомами ОРВИ. Результаты ее анализов показались врачам сомнительными и они изолировали пациентку от других рожениц.

Тем временем в Первотравенске Днепропетровской области 7 апреля обнаружили 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Всего в регионе по состоянию на 9:00 8 апреля известно о 41 больном. 4 человека уже преодолели недуг.

Напомним, что 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 случаев.

Как писали RegioNews ранее, 27 марта в 21-ю больницу Днепра прибыли 15 стационарных и 5 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые город приобрел для лечения больных коронавирусом.


коронавирус больные сводка Кривой Рог Днепропетровская область
В Украине за сутки кооронавирус подтвердили у 20 детей
08 апреля 2020, 10:37
В Украине количество больных коронавирусом может достичь 60 тысяч
07 апреля 2020, 21:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Все блоги »
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »