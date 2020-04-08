В Кривом Роге все больные побороли коронавирус

В городе Кривой Рог Днепропетровской области у 5 больных, которые находятся в инфекционной больнице города с диагнозом COVID-19, повторные лабораторные пробы не обнаружили вируса в организме

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В городе Кривой Рог Днепропетровской области у 5 больных, которые находятся в инфекционной больнице города с диагнозом COVID-19, повторные лабораторные пробы не обнаружили вируса в организме

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Криворожский городской совет.

Напомним, что в Криворожской инфекционной больнице с диагнозом COVID-19 находятся 5 человек. Четверо из них – члены одной семьи, еще один пациент - из Никополя. Повторное ПРЛ-тестирование показало отрицательный результат на наличие коронавирус в организме. Теперь горожане ожидают еще один анализ. Если и это исследование не выявит "китайский” вирус в организмах, людей из медучреждения домой отпустят.

4 марта в городе Кривой Рог из инфекционной больницы выписали первую пациентку , которая поборола коронавирус. Это - 61-летняя женщина, которая ездила в Киев навещать дочь. Там заболела атипичной пневмонией. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали. После к инфекционно больницу попал и ее 63-летний муж.

В то же время с подозрением на коронавирус в больнице №7 находится горожанка, которую госпитализировали 4 апреля на 40-й неделе беременности с симптомами ОРВИ. Результаты ее анализов показались врачам сомнительными и они изолировали пациентку от других рожениц.

Тем временем в Первотравенске Днепропетровской области 7 апреля обнаружили 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Всего в регионе по состоянию на 9:00 8 апреля известно о 41 больном. 4 человека уже преодолели недуг.

Напомним, что 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 случаев.

Как писали RegioNews ранее, 27 марта в 21-ю больницу Днепра прибыли 15 стационарных и 5 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые город приобрел для лечения больных коронавирусом.