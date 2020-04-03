Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП еще на два месяца отстранил председателя Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Срок отстранения - до 2 июня 2020 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧЕРНОВИЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОДЛЕН ОБЯЗАННОСТИ ДО 3 ИЮНЯ 3 апреля 2020 года по ходатайству прокурора #САП...Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура П'ятниця 3 апреля 2020 г.
Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян высказал просьбу одному из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранителями задокументирован факт получения должностным лицом части оговоренных денежных средств, а именно 180 тысяч долларов США.
Прокурори требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.
Однако антикоррупционный суд назначил должностному лицу 10 млн грн залога, возложив на него ряд зобов'язань.
Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию решение о залог.
19 февраля суд оставил на посту председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, но 28 февраля изменил решение.
Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года.
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