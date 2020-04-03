Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца

Председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в вымогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов неправомерной выгоды, отстранили от должности до 2 июня 2020 года

Фото: Страница Ивана Мунтяна в Facebook

Председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в вымогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов неправомерной выгоды, отстранили от должности до 2 июня 2020 года

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