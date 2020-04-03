Нардепу, которого подозревают в присвоении 93 млн, продолжили процессуальные обязанности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Его подозревают в завладении государственными средствами в сумме свыше 93 млн гривен, ведется производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Подозреваемый обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; уведомлять об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно с материалами экспертизы составили более 93 млн грн.
31 октября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала представление руководителя САП Назара Холодницького о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении этого нардепа.
2 ноября 2019 года антикоррупционный суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.
7 ноября 2019 года, апелляционная палата ВАКС отменила определение суда первой инстанции и постановила новое, которым до нардепа была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога.
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