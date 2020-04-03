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Ирина Федоляк
Журналист
03 апреля 2020, 10:52 12

Нардепу, которого подозревают в присвоении 93 млн, продолжили процессуальные обязанности

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03 апреля 2020, 10:52 12
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Народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу продлили процессуальные обязанности до 29 апреля
Ярослав Дубневич. Фото: Радио Свобода
Народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу продлили процессуальные обязанности до 29 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Его подозревают в завладении государственными средствами в сумме свыше 93 млн гривен, ведется производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Подозреваемый обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; уведомлять об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно с материалами экспертизы составили более 93 млн грн.

31 октября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала представление руководителя САП Назара Холодницького о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении этого нардепа.

2 ноября 2019 года антикоррупционный суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.

7 ноября 2019 года, апелляционная палата ВАКС отменила определение суда первой инстанции и постановила новое, которым до нардепа была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога.

Читайте также: Прокуратура открыла дело против главы АП Андрея Ермака. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.


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