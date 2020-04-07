Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
Пятый всеукраинский муниципальный опрос подсчитал уровень коррупции в регионах, пишет RegioNews
Если средняя частота коррупционных случаев в Украине составляет 0,6 (фактически чуть больше чем каждый второй), то в Одессе этот показатель подрос до 0,7, Харькове - 0,8, Черновцах – 0,9 (т. е. 9 из 10 случаев - коррупционные).
Наименее коррумпированным оказалось Запорожье, где этот показатель составляет всего лишь 0,3.
Если рассматривать динамику изменения индекса коррупционных случаев, то по оценкам респондентов, от 2017 года коррупция в украине постоянно растет, индекс коррумпированности увеличивается.
Самой коррумпированной отраслью в Украине является медицина. Здесь с взятками сталкивался каждый третий респондент (31%). Второе место по коррупции занимают учреждения образования – 17%, третье – полиция (8%).
Коррумпированными респонденты назвали также сферу ЖКХ, местные суды и органы местной власти, прокуратуру, налоговую, таможню, регистрационные и разрешительные учреждения, а также ЦПАУ.
Напомним, Винница оп'пятое победила в рейтинге комфортности городов Украины
- 12:52 07 апреля В Винницкой области злоумышленник подстрелил четырех полицейских
- 12:48 07 апреля Торги не состоялись: Николаевский облсовет не смог купить новый кроссовер за 560 тысяч гривен
- 12:47 07 апреля На Закарпатье COVID-19 зафиксировали у медиков
- 12:36 07 апреля В ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса
- 12:32 07 апреля В Днепропетровской области подозревают коронавирус у роженицы
- 12:31 07 апреля Денисова в спецкостюмі проверила Лукьяновское СИЗО
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового