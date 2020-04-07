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Валерия Ясницкая
журналист
07 апреля 2020, 11:49 18

Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины

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07 апреля 2020, 11:49 18
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По данным всеукраинского рейтинга, индекс коррупции в Черновцах составляет 0,9, то есть взятки здесь требуют почти повсеместно. Не намного отстают Харьков и Одесса
Фото: Shutterstock
По данным всеукраинского рейтинга, индекс коррупции в Черновцах составляет 0,9, то есть взятки здесь требуют почти повсеместно. Не намного отстают Харьков и Одесса

Пятый всеукраинский муниципальный опрос подсчитал уровень коррупции в регионах, пишет RegioNews

Если средняя частота коррупционных случаев в Украине составляет 0,6 (фактически чуть больше чем каждый второй), то в Одессе этот показатель подрос до 0,7, Харькове - 0,8, Черновцах – 0,9 (т. е. 9 из 10 случаев - коррупционные).

Наименее коррумпированным оказалось Запорожье, где этот показатель составляет всего лишь 0,3.

Если рассматривать динамику изменения индекса коррупционных случаев, то по оценкам респондентов, от 2017 года коррупция в украине постоянно растет, индекс коррумпированности увеличивается.

Самой коррумпированной отраслью в Украине является медицина. Здесь с взятками сталкивался каждый третий респондент (31%). Второе место по коррупции занимают учреждения образования – 17%, третье – полиция (8%).

Коррумпированными респонденты назвали также сферу ЖКХ, местные суды и органы местной власти, прокуратуру, налоговую, таможню, регистрационные и разрешительные учреждения, а также ЦПАУ.

Напомним, Винница оп'пятое победила в рейтинге комфортности городов Украины


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