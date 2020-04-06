На блокпостах под Херсоном возникли пробки
Об этом в Facebook написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает RegioNews.
"Сегодня на нескольких блокпостах образовались многочасовые пробки. Руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по моему поручению было принято и направлено для исполнения Национальная полиция Украины решения об обязательности проверки только транспортных средств с государственными номерами, которые не зарегистрированы в Херсонской области. Сейчас на участок между Олешками и Херсоном переброшены дополнительные силы", - написал Гусев.
Поэтому власть Херсона планирует усилить и повысить пропускную способность карантинных блокпостов.
Кроме того, свою работу продолжает и Антикризисный штаб Херсонской области.
600 пищевых пакетов уже получили малообеспеченные, инвалиды и многодетные семьи. Около 12 млн грн уже собрано при поддержке крупного, среднего, малого бизнеса. Из них привлечено 1 млн 150 тыс. грн на продовольственное обеспечение незащищенных слоев населения.
В общем, в области диагноз коронавирус подтвержден у 10 человек (Геническ, Олешки, Голопристанский район, Херсон, Новая Каховка, Чаплинский район), 1 из случаев — летальный. На сегодняшний день, 6 апреля, новых случаев заражения не подтверждено.
С подозрением на заболевание – 2 человека. Ожидаются результаты лабораторных исследований.
Стоит напомнить, что по решению Департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации тестируются все люди с диагнозом пневмония.
Ранее сообщалось, что в городе Олешки, что на Херсонщине, полиция заподозрила возможное нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения эпидемическим инфекционным болезням.
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