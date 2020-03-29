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29 марта 2020, 13:35 177

Бывший заместитель главы Киевской ОГА Мищенко умер от COVID-19

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29 марта 2020, 13:35 177
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Бывший чиновник неделю боролся за жизнь
Фото иллюстративное из открытых источников
Бывший чиновник неделю боролся за жизнь

Об этом сообщает RegioNews.

Сегодня не стало Олега Мищенко. Он целую неделю боролся за жизнь. У него была сложная форма сахарного диабета и COVID-19.

Олег Мищенко был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины, работал заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года до августа 2017 года.

Напомним, в МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.

В Кировоградской области обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Это последняя область в Украине, где зафиксировали коронавирус.

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

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