Бывший заместитель главы Киевской ОГА Мищенко умер от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews.
Сегодня не стало Олега Мищенко. Он целую неделю боролся за жизнь. У него была сложная форма сахарного диабета и COVID-19.
Олег Мищенко был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины, работал заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года до августа 2017 года.
Напомним, в МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.
В Кировоградской области обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Это последняя область в Украине, где зафиксировали коронавирус.
Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.
В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
- 17:25 29 марта Затянуть пояса: Кабмин предлагает разделить зарплату топчиновників пополам
- 17:01 29 марта В каждой аптеке должны быть маски, - Зеленский
- 16:29 29 марта Вторая партия медицинского груза из Китая прибыла в Киев
- 16:07 29 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:04 29 марта Черкасская область: количество больных COVID-19 выросла до 46, среди них 2-летний ребенок
- 14:34 29 марта Брат Ермака "торгует" государственными должностями, - нардеп
- 16:07 29 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины