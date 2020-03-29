Бывший заместитель главы Киевской ОГА Мищенко умер от COVID-19

Бывший чиновник неделю боролся за жизнь

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Бывший чиновник неделю боролся за жизнь

Об этом сообщает RegioNews.

Сегодня не стало Олега Мищенко. Он целую неделю боролся за жизнь. У него была сложная форма сахарного диабета и COVID-19.

Олег Мищенко был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины, работал заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года до августа 2017 года.

Напомним, в МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.

В Кировоградской области обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Это последняя область в Украине, где зафиксировали коронавирус.

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

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