Первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО

В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат

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В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат

Об этом 28 марта сообщила "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко, сообщает RegioNews со ссылкой на издание Гордон..

"Обнаружен первый положительный тест у нашего пациента. Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить и население в частности. Он требует подтверждения, нам нужно несколько суток для того, чтобы подтвердить или отвергнуть этот диагноз", – отметила Пащенко.

Она не уточнила, откуда пациент прибыл на территорию ОРЛО. В последнее время больной находился в самоизоляции, он был в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, его семью осмотрели врачи.

Украинская разведка сообщала 24 марта, что оккупационная власть "ЛДНР" скрывает от местных жителей случаи COVID-19.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом. Подконтрольное боевикам "министерство здравоохранения ДНР" эту информацию опровергло, писала "Газета.ру".

Представитель украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский 20 марта говорил, что в ОРДЛО с подозрением на пневмонию госпитализировали 91 человека, однако без специальных тестов невозможно определить, есть ли у них коронавирус.

Напомним, главарь так называемой "ЛНВ" Леонид Пасечник поручил фейковому "министерству иностранных дел" "республики" способствовать возвращению жителей оккупированных территорий Луганской области из очагов распространения коронавируса COVID-19.