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29 марта 2020, 10:40 32

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь

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29 марта 2020, 10:40 32
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В центре Одессы немноголюдно, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду
Одесса. Фото Odessa online
В центре Одессы немноголюдно, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Odessa online.

С утра центр города был практически пустой, к обеду стали появляться люди. Прогуливались мамочки с детьми, отдыхали пенсионеры, люди ходили за покупками и набирали воду в бювете, молодежь занималась спортом, возле кафе дежурили доставщики еды.

В некоторых аптеках появились маски и антисептики. Антисептик — 370 гривен, маски по 24. Также маски и респираторы предлагают некоторые магазины.

Правда в Минздраве такой активный образ жизни в Одессе не одобрили.

"Увидели вчера переполненные пляжи в Одессе и волнуемся за ваше здоровье. Напоминаем: карантин - это не каникулы. Если каждый из нас ответственно отнесется к мерам ограничения, уже совсем скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни, и путешествия будут безопасными. А пока лучше оставайтесь дома", - сообщили в Минздраве.

Доброго ранку, країно! Побачили вчора переповнені пляжі в Одесі і хвилюємося за ваше здоров‘я. Нагадуємо:...

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 28 березня 2020 р.



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