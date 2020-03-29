Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Odessa online.
С утра центр города был практически пустой, к обеду стали появляться люди. Прогуливались мамочки с детьми, отдыхали пенсионеры, люди ходили за покупками и набирали воду в бювете, молодежь занималась спортом, возле кафе дежурили доставщики еды.
В некоторых аптеках появились маски и антисептики. Антисептик — 370 гривен, маски по 24. Также маски и респираторы предлагают некоторые магазины.
Правда в Минздраве такой активный образ жизни в Одессе не одобрили.
"Увидели вчера переполненные пляжи в Одессе и волнуемся за ваше здоровье. Напоминаем: карантин - это не каникулы. Если каждый из нас ответственно отнесется к мерам ограничения, уже совсем скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни, и путешествия будут безопасными. А пока лучше оставайтесь дома", - сообщили в Минздраве.
Доброго ранку, країно! Побачили вчора переповнені пляжі в Одесі і хвилюємося за ваше здоров‘я. Нагадуємо:...Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 28 березня 2020 р.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
- 12:25 29 марта В Кировоградской области выявили 4 случая заболевания COVID-19
- 11:46 29 марта В Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка
- 11:11 29 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:05 29 марта В МИНЗДРАВЕ зафиксировали 418 случаев COVID-19
- 10:40 29 марта Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь
- 10:10 29 марта Первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО
- 11:11 29 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины