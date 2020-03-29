Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь

В центре Одессы немноголюдно, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду

Одесса. Фото Odessa online

В центре Одессы немноголюдно, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду

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