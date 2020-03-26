Депутатам Киевсовета измерили температуру и выдали маски и перчатки

В четверг, 26 марта Киевский городской совет начал пленарное заседание в закрытом режиме без журналистов и общественности

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В четверг, 26 марта Киевский городской совет начал пленарное заседание в закрытом режиме без журналистов и общественности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию пленарного заседания.

Сообщается, что в ходе заседания депутаты планируют принять решение по борьбе с распространением коронавируса и скорректировать бюджет Киева для защиты малообеспеченных групп населения.

Перед началом заседания всем 92 депутатам измерили температуру и предоставили средства индивидуальной защиты.

"Город предпринял ряд ограничений, установлен режим чрезвычайной ситуации, общественный транспорт перевозит только тех лиц, которые непосредственно отвечают за жизнедеятельность города", - сказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

По его словам, всем депутатами выдали маски и перчатки и измерили температуру, а сессионный зал полностью продезинфицировали.

В связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, на заседании отсутствуют СМИ и представители общественности.

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Напомним, бюджетная комиссия Киевсовета рассмотрела запросы нардепов на выделение средств для приобретения пасхальных кексов.