В Житомире установили контактных лиц больного, который возил туристов в Австрию

В Житомире установили всех контактных лиц больного коронавирусом мужчины, который находился за границей вместе с группой туристов

Фото: flickr

В Житомире установили всех контактных лиц больного коронавирусом мужчины, который находился за границей вместе с группой туристов

Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает RegioNews.

"На сегодня установлены все контактные лица и проинформированы, что они должны быть на самоизоляции, ибо представляют угрозу для других", - сказала она.

По ее словам, речь идет об около 10 человек, среди которых жители других областей.

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20 марта сообщалось, что житомирянин, у которого накануне подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.