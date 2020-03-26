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26 березня 2020, 15:39 20

У Житомирі встановили контактних осіб хворого, який возив туристів в Австрію

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26 березня 2020, 15:39 20
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У Житомирі встановили всіх контактних осіб хворого коронавірусом чоловіка, який перебував за кордоном разом із групою туристів
Фото: flickr
У Житомирі встановили всіх контактних осіб хворого коронавірусом чоловіка, який перебував за кордоном разом із групою туристів

Про це на брифінгу повідомила заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає RegioNews.

"На сьогодні встановлені всі контактні особи й повідомлені, що вони мають бути на самоізоляції, бо становлять загрозу для інших", - сказала вона.

За її словами, мова йде про близько 10 людей, серед яких мешканці інших областей.

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20 березня повідомлялося, що житомирянин, у якого напередодні підтвердили інфікування коронавірусом, працює в турфірмі й закордоном перебував разом з групою туристів.


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