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26 марта 2020, 14:18 19

Кличко проинспектировал Александровскую больницу и посетил нардепа Шахова

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26 марта 2020, 14:18 19
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Мэр Киева Виталий Кличко утром 26 марта посетил Александровскую больницу
Фото: скрин видео Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко утром 26 марта посетил Александровскую больницу

Об этом Виталий Кличко рассказал на брифинге сегодня, 26 марта, пишет RegioNews.

Причиной визита стало то, что СМИ и соцсети распространяли новость о том, что КГГА подготовила распоряжение о создании вип-палат.

Кличко выдали гигантский спецкостюм и провели по отделениям, в которых были и пустые палаты, готовые к приему больных.

"Говорят, что мы не готовы и у нас нет ничего, что медицина неподготовленная. А у нас тут самые современные аппараты, которые есть на рынке", - прокомментировал мэр.

Кличко посетил и зараженного коронавирусом нардепа Сергея Шахова. Депутата, по его словам, лечат в обычной палате.

Также Кличко сообщил, что в Киеве еще 6 новых случаев заболевания Covid-19

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