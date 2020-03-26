Кличко проинспектировал Александровскую больницу и посетил нардепа Шахова
Об этом Виталий Кличко рассказал на брифинге сегодня, 26 марта, пишет RegioNews.
Причиной визита стало то, что СМИ и соцсети распространяли новость о том, что КГГА подготовила распоряжение о создании вип-палат.
Кличко выдали гигантский спецкостюм и провели по отделениям, в которых были и пустые палаты, готовые к приему больных.
"Говорят, что мы не готовы и у нас нет ничего, что медицина неподготовленная. А у нас тут самые современные аппараты, которые есть на рынке", - прокомментировал мэр.
Кличко посетил и зараженного коронавирусом нардепа Сергея Шахова. Депутата, по его словам, лечат в обычной палате.
Также Кличко сообщил, что в Киеве еще 6 новых случаев заболевания Covid-19
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