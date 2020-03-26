Блокпосты вокруг Полтавы: что происходит

На подъездах к города Полтава 26 марта начали устанавливать блокпосты

Фото: Pixabay

На подъездах к города Полтава 26 марта начали устанавливать блокпосты

Об этом Telegram-канале сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.

"Мы в Полтаве имеем четкое намерение не допустить итальянского или китайского сценариев развития заболеваемости, когда одновременная вспышка инфекции делает невозможным любое лечение и спасение жизней", - написал чиновник.

Добавил, что именно поэтому в четверг, 26 марта, и начали блокирование путей автосообщение с городом.

Как информировали RegioNews раньше, вокруг города Винница из-за карантинных мероприятий одни дороги перекрыли для автомобильного транспорта, а на других установили блокпосты.







