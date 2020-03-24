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24 марта 2020, 12:58 2

Стали известны результаты теста на коронавирус топ-чиновника "Нафтогаза"

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24 марта 2020, 12:58 2
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Результаты теста на коронавирус директора дивизиона Интегрированный газовый бизнес "НАК Нафтогаз Украины"Андрея Фаворова, который ранее находился в самоизоляции, оказался отрицательным
Фото: facebook/АндрейФаворов
Результаты теста на коронавирус директора дивизиона Интегрированный газовый бизнес "НАК Нафтогаз Украины"Андрея Фаворова, который ранее находился в самоизоляции, оказался отрицательным

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресслужбу компании.

"У директора дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов и у его жены результат теста на коронавирус – отрицательный, коронавируса нет. И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", - говорится в сообщении.

При этом в компании заявили, что 90% сотрудников центрофиса перешли на удаленную работу.

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Напомним, 23 марта Андрей Фаворов самоизолировался из-за заболевания коронавирусом.

По состоянию на 20 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.


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