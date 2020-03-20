Зеленский рассказал, что привезут в гуманитарке из Китая

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Президент Украины рассказал, какие именно тесты и маски в ближайшие дни поступят в Украину
Фото: Shutterstock
Президент Украины рассказал, какие именно тесты и маски в ближайшие дни поступят в Украину

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского, пишет RegioNews.

Президент сообщил, что в ближайшие двое суток в Украину прибудут:
• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
• 1 млн масок, которые поступят в Украинский аптеки
• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
• 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тиcяч литров дезинфекционной жидкости.

Также глава государства поблагодарил специалистов Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за оперативное изготовление первой партии экспресс-тестов.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.

Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Также президент сообщил о том, что первый украинец вылечился от COVID-19.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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